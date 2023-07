Controversia en redes sociales: El debate sobre los altos costos de alquiler en Los Cabos

Es bien sabido que el municipio de Los Cabos, es uno de los destinos turísticos preferidos tanto por nacionales como extranjeros. Sin embargo, existe otro aspecto que solo aquellos que viven aquí pueden ver: los altos costos de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar.

Este problema es reconocido incluso por las autoridades, como José Alberto Ceseña Cosío, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quien ha expresado que el 85% de los más de 56 mil trabajadores en el estado solo pueden obtener un crédito de menos de 700 mil pesos. Esto convierte a este destino en un lugar prácticamente reservado para extranjeros con alto poder adquisitivo.

Según el portal Datamexico.org, en 2020, la población de Los Cabos fue de 351,111 habitantes, con un 51.5% de hombres y un 48.5% de mujeres. Comparado con 2010, la población ha crecido un 47.2%. Aunque no se especifica el porcentaje de personas que han llegado de otras partes del país ni los motivos de su presencia en el municipio, se cree que principalmente se debe a razones laborales.

Hay personas que vienen en familia, con mascotas, en pareja o solas, y debido a esto, algunos no dudan en aprovecharse de aquellos que necesitan encontrar un lugar digno para vivir.

Recientemente, se produjo un incidente en las redes sociales cuando una usuaria publicó una casa en renta en la colonia San José Viejo por 22 mil pesos al mes. Esta publicación habría pasado desapercibida si no fuera por los comentarios de otros usuarios que señalaron el alto costo de la vivienda. Estos comentarios fueron aumentando en intensidad, desde expresiones como “wow, estas rentas parecen de Estados Unidos / están sobrevaloradas” hasta afirmaciones como “es estúpido que vendan casas en Colinas y Monterreal por 1,300,000 pesos / no aceptan mascotas ni niños / ¿Dónde van a vivir las personas con hijos y mascotas, en la playa o qué?”.

Estos comentarios molestaron a la supuesta arrendataria, quien respondió: “disculpen, pero la casa que estoy alquilando no está en un fraccionamiento, es para personas que ganan bastante dinero. Si no puedes pagar algo decente, es porque no tienes un buen trabajo. ¿Por qué se quejan si saben que aquí las rentas son así?”. Los comentarios continuaron hasta que la misma persona escribió: “solo gente piojosa, vayan y busquen un cuarto en el arroyo”. Finalmente, alguien remató diciendo: “que Diosito bendiga a Lady rentas”.

Por Stanislas Porzier