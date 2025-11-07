Alumna de la UABCS gana primer lugar en el CNEER 2025

La estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Jocelin García Núñez, se alzó con el máximo galardón en un evento de prestigio nacional. Ella logró el primer lugar en la categoría de ponencia oral a nivel licenciatura dentro del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables (CNEER 2025), organizado por la UNAM.

El triunfo se debe a su proyecto de investigación enfocado en el “Análisis, simulación y evaluación de parámetros óptimos para un cultivo de microalgas con potencial biotecnológico”. Este trabajo destaca no solo por su rigor científico, sino también por la relevancia que posee para el desarrollo de soluciones tecnológicas sustentables en el futuro energético del país.

Dos años de investigación y logro académico

Jocelin García, alumna del noveno semestre de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable, ha desarrollado esta profunda investigación durante dos años continuos. El trabajo ha contado con la guía del M.C. José Saúl Hernández Rubio, además del apoyo clave de la Dra. Maurilia.

Rojas Contreras en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UABCS.

Según su asesor Hernández Rubio, el galardón conseguido refleja el alto nivel académico que alcanza la UABCS en comparación con otras instituciones educativas del país. El mentor también enfatizó la constancia y el compromiso que la joven universitaria ha demostrado en su trayectoria.

De servicio social a práctica UNAM

Este proyecto galardonado tuvo su inicio como una iniciativa de servicio social y a la fecha mantiene su vigencia, involucrando ya a más de diez estudiantes en su desarrollo.

La alumna fortaleció su experiencia en investigación aplicada a energías limpias y sustentabilidad al realizar sus prácticas profesionales en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM.