Alumno de CCH asesina a compañero e hirió a trabajador en en plantel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, asesinó a un compañero y dejó herido de gravedad a un trabajador tras una agresión con arma blanca al interior de las instalaciones educativas.

De acuerdo con la información difundida por la UNAM, el ataque ocurrió la tarde del lunes en el plantel ubicado en Jardines del Pedregal. Personal universitario aplicó de inmediato el protocolo de atención a la violencia, brindando auxilio a las víctimas y notificando a las autoridades competentes.

La institución detalló que el estudiante herido fue trasladado a un hospital cercano, donde recibe atención médica. El trabajador lesionado permanece bajo observación y su estado de salud es reportado como delicado.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el presunto agresor portaba capucha y utilizó un objeto punzocortante durante el ataque. Tras la agresión, intentó huir, pero al ser perseguido subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia policial.

La UNAM confirmó que el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina, que ya inició la investigación correspondiente. Peritos acudieron al CCH para recabar evidencias y esclarecer el móvil del ataque.

Las clases en el CCH plantel Sur fueron suspendidas de manera inmediata con el fin de proteger a la comunidad universitaria y facilitar el trabajo de las autoridades ministeriales.

El ataque con arma blanca provocó consternación entre estudiantes, docentes y trabajadores del plantel. Algunos padres de familia acudieron al lugar para retirar a sus hijos y exigir mayores medidas de seguridad dentro de la institución.

La UNAM lamentó profundamente la muerte del alumno y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de reforzar los protocolos de prevención de violencia en todos los planteles.