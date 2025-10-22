Estudiante del Bachillerato dispara y mata a su profesora tras discutir una calificación en Oaxaca

El hecho ocurrió en la tarde del pasado miércoles 15 de octubre, cuando Fabiola Ortiz Medina se disponía a ingresar al plantel, momento en que fue interceptada por un joven estudiante que le disparó en varias ocasiones mientras ella estacionaba su automóvil frente al colegio.

El fiscal del estado, José Bernardo Rodríguez, declaró que la investigación “está muy avanzada”, aunque por el momento no se ha dado a conocer la identidad del agresor.

LEE MÁS: Video muestra pelea entre mujeres en las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas

Alumnos y compañeros de la profesora enlutan por lo sucedido

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió la correspondiente carpeta de investigación e informó que investiga el caso con perspectiva de género.

Asimismo, confirmó que la principal línea de investigación es un conflicto al interior de la institución académica derivado precisamente de una mala calificación que habría recibido el alumno por parte de la docente.

Compañeros de la maestra, alumnos y vecinos rindieron homenaje a la víctima, lamentando “el profundo deterioro de la convivencia escolar” en la zona.

Este trágico suceso pone en evidencia la urgencia de fortalecer protocolos de seguridad en los centros educativos, así como de programas de atención emocional y de mediación que prevengan el escalamiento de conflictos.

La instauración de mecanismos de alerta temprana y acompañamiento psicológico puede marcar la diferencia en entornos vulnerables.