Alumnos agreden a director de bachillerato en Tamaulipas (Video)

Un hecho de violencia escolar conmocionó a Altamira, Tamaulipas, luego de que un grupo de alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78 agrediera físicamente al director de la institución, identificado como Julio César N.

De acuerdo con los primeros reportes, entre cuatro y cinco alumnos iniciaron la agresión dentro del plantel, mientras otros observaban. Minutos después, más jóvenes se sumaron a la turba que golpeó al directivo, lo que generó una situación de caos en la escuela.

Testigos señalaron que el director intentó salir de las instalaciones para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por otro grupo de alumnos que continuaron con las agresiones en el exterior. Finalmente, un profesor logró intervenir y ponerlo a resguardo.

Las primeras versiones apuntan a que el conflicto podría haberse originado por un desacuerdo entre el director y una alumna, quien supuestamente lo acusó de acoso sexual, lo que habría detonado la reacción violenta por parte de la comunidad estudiantil.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO 🇲🇽 SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78 RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Autoridades educativas y policiales acudieron al plantel para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. El caso ya fue turnado a la Fiscalía para determinar responsabilidades y prevenir que se repitan situaciones similares.

En un comunicado, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) expresó su enérgica condena a cualquier tipo de violencia dentro de las instituciones educativas y reafirmó su compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad escolar.

La DGETI recordó que estos actos no representan los principios ni valores de la institución y que promoverán el respeto, el diálogo y la cooperación entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Autoridades educativas informaron que se dará seguimiento puntual al caso hasta su esclarecimiento y que se aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de la violencia.