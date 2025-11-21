Alumnos de Conalep incendian autobús por falta de becas del Bienestar: VIDEO

Un incendio de autobús se desató en las instalaciones del Conalep plantel 051, ubicado en Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco, cuando un grupo de estudiantes, molestos por un supuesto retraso o exclusión en el programa de becas del Bienestar, prendió fuego a una unidad escolar.

Las autoridades locales confirmaron que el vehículo quedó totalmente calcinado, pero no se reportaron lesionados.

Los más de 600 alumnos de Conalep afectados aseguran que han sido excluidos arbitrariamente del padrón de becas Benito Juárez, lo que ha generado una creciente frustración, denuncian, por la falta de transparencia en el registro y la asignación de los apoyos.

Según versiones estudiantiles, el adeudo acumulado supera los 166 mil pesos en total para diversos beneficiarios.

El origen del fuego, relatan testigos, estaba en una protesta que se intensificó: los estudiantes bloquearon accesos, encendieron tambores con basura y finalmente rociaron gasolina sobre el autobús antes de prenderlo. En cuestión de minutos, bomberos del Instituto de Protección Civil de Tabasco intervinieron para controlar el incendio sin que éste se extendiera a otras áreas del plantel.

VIDEO: estudiantes de Conalep incendian autobús

Las demandas de los jóvenes han puesto en evidencia una grieta estructural en el sistema de apoyo educativo: los alumnos de Conalep exigen no solo que se regularicen los pagos, sino también que se revisen los criterios del padrón de beneficiarios, que según ellos ha sido mal gestionado.

Las autoridades del programa de becas Benito Juárez respondieron diciendo que reforzarán el compromiso para asegurar que los estudiantes reciban sus apoyos “a la brevedad posible”.

El episodio plantea una disyuntiva profunda para las autoridades educativas y federales: ¿es esta la manifestación límite de un sistema que falla en su promesa social? Más allá del incendio simbólico, el riesgo real podría ser un deterioro de la confianza entre jóvenes y gobierno, lo que podría desencadenar nuevas movilizaciones si no se atienden con urgencia las demandas de los alumnos de Conalep.