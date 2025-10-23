Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 23 de Octubre, 2025
BCS

Más de mil 500 alumnos estudian en escuelas multigrado en Baja California Sur

En Baja California Sur, más de mil 500 estudiantes asisten a 150 escuelas multigrado bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana
Brenda Ireri Yáñez
23 octubre, 2025
escuelas multigrado

Gobierno de BCS

En los cinco municipios de Baja California Sur, más de mil 500 alumnas y alumnos asisten a 150 escuelas multigrado, atendidos conforme a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, informó Cesario Flores Castro, coordinador de la atención educativa a la población migrante y responsable de la Mesa Técnica de Nivel Primaria en la Secretaría de Educación Pública en la entidad.

Estas instituciones se clasifican según el número de docentes y grados por aula —unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocentes o pentadocentes— y, pese a los retos, ofrecen oportunidades de aprendizaje personalizado, fortalecen la interacción comunitaria y fomentan habilidades sociales entre estudiantes de distintas edades.

Flores Castro destacó el compromiso del personal docente, que debe elaborar planeaciones para uno a seis grados, integrando un enfoque pedagógico basado en proyectos educativos que conectan los contenidos escolares con la vida cotidiana y promueven la colaboración intergeneracional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes laboran en zonas rurales e indígenas, donde las condiciones sociales y económicas son más adversas y cada maestro atiende a estudiantes de diversos niveles simultáneamente.

Finalmente, subrayó que el trabajo por proyectos permite enriquecer los conocimientos locales y del currículo. Ejemplo de ello son los Huertos Escolares, donde las y los alumnos cultivan alimentos mientras aprenden sobre nutrición y medio ambiente, y el Recetario Comunitario, que recopila el uso de plantas medicinales tradicionales.

