Más de mil 500 alumnos estudian en escuelas multigrado en Baja California Sur

En los cinco municipios de Baja California Sur, más de mil 500 alumnas y alumnos asisten a 150 escuelas multigrado, atendidos conforme a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, informó Cesario Flores Castro, coordinador de la atención educativa a la población migrante y responsable de la Mesa Técnica de Nivel Primaria en la Secretaría de Educación Pública en la entidad.

Estas instituciones se clasifican según el número de docentes y grados por aula —unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocentes o pentadocentes— y, pese a los retos, ofrecen oportunidades de aprendizaje personalizado, fortalecen la interacción comunitaria y fomentan habilidades sociales entre estudiantes de distintas edades.

Flores Castro destacó el compromiso del personal docente, que debe elaborar planeaciones para uno a seis grados, integrando un enfoque pedagógico basado en proyectos educativos que conectan los contenidos escolares con la vida cotidiana y promueven la colaboración intergeneracional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes laboran en zonas rurales e indígenas, donde las condiciones sociales y económicas son más adversas y cada maestro atiende a estudiantes de diversos niveles simultáneamente.

Finalmente, subrayó que el trabajo por proyectos permite enriquecer los conocimientos locales y del currículo. Ejemplo de ello son los Huertos Escolares, donde las y los alumnos cultivan alimentos mientras aprenden sobre nutrición y medio ambiente, y el Recetario Comunitario, que recopila el uso de plantas medicinales tradicionales.