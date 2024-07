47 alumnos sin cupo escolar en Los Cabos; padres piden ayuda

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció que para el próximo ciclo escolar se abrirán dos nuevos planteles educativos para atender la creciente demanda de alumnos que no tienen espacio en las escuelas existentes.

Aunque esta noticia es positiva para la comunidad escolar, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Adriana López Monje, destacó que el rápido crecimiento del municipio exige que las nuevas escuelas estén adecuadamente equipadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

“Nos habían comunicado que se iban a construir dos escuelas nuevas, las cuales van a estar listas para el próximo ciclo escolar. Deseamos que estas se encuentren en las condiciones óptimas para que los alumnos se encuentren en las mejores condiciones de estos espacios educativos. Esperemos que las escuelas nuevas alcancen a cubrir pues una demanda muy alta que tenemos en todos los niveles del crecimiento sostenido anual de 5.6% y la llegada diaria de 15 familias a Los Cabos”.

Según el último informe de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, aproximadamente 47 alumnos están sin espacio en las escuelas, principalmente en los niveles de secundaria y medio superior.

“Nosotros tenemos una lista de 47 alumnos que han estado en comunicación con nosotros. Necesitamos que los padres de familia se enteren que sus hijos no pueden quedarse sin educación, los padres no tienen la posibilidad de pagar una escuela particular, esto provoca que los dejen sin estudiar un año más”.