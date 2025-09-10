En BCS, más de 84 mil alumnos deberán tramitar Llave MX para recibir becas

Del 15 al 30 de septiembre se llevará a cabo el registro nacional para las becas Benito Juárez y Rita Cetina, sin embargo, antes de iniciar este proceso, los aspirantes deberán contar con su Llave MX, un expediente digital obligatorio que concentrará la documentación oficial necesaria para acceder a los programas sociales federales.

Así lo dio a conocer Yanssen Weichselbaum, delegada de los Programas para el Bienestar en Baja California Sur, quien exhortó a padres de familia y estudiantes a realizar el trámite con anticipación a través del sitio web llave.gob.mx, con el fin de evitar contratiempos.

“Estamos invitando a toda la ciudadanía, especialmente a padres de familia, a realizar el proceso de la Llave MX. En el portal se solicitarán datos básicos como nombre, domicilio y teléfono, además del CURP y comprobante de domicilio en formato digital. Esta información será indispensable para inscribirse en todos los programas sociales”, explicó.

Una vez completado el trámite, la documentación quedará almacenada en un expediente digital, que facilitará futuros registros tanto para becas como para otros apoyos sociales del Gobierno Federal.

En el caso de Baja California Sur, se estima que aproximadamente 84 mil estudiantes serán beneficiados este ciclo escolar, de los cuales 40 mil pertenecen al municipio de Los Cabos.

“Estamos considerando continuar con el mismo volumen de estudiantes beneficiados: 84 mil en el estado, con una alta concentración en Los Cabos. Las cifras se mantienen con leves variaciones debido a las altas y bajas de estudiantes”, añadió Weichselbaum.

El monto de apoyo para cada alumno beneficiario será de mil 900 pesos bimestrales.

Las autoridades hacen un llamado a las familias a mantenerse informadas a través de las escuelas y medios oficiales, y cumplir con todos los requisitos de registro, que incluyen:

Llave MX activa

CURP certificada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio digitalizado

Contar con estos documentos garantizará que el depósito llegue sin contratiempos y que ningún estudiante quede fuera del programa.

