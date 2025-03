Alumnos del turno vespertino del COBACH 02 denuncian trato desigual

Un grupo de estudiantes del turno vespertino del Colegio de Bachilleres (COBACH) 02 de San José del Cabo expresó su inconformidad, señalando que perciben una preferencia institucional hacia los alumnos del turno matutino, lo que los hace sentirse en desventaja y desplazados.

El descontento aumentó tras la reciente visita de jugadores de los 49ers al plantel, un evento que se realizó en el turno matutino sin que los estudiantes de la tarde fueran contemplados. Señalan que esta situación no es nueva, ya que han sido excluidos de otras actividades escolares en diversas ocasiones.

“Más que desplazados nos sentimos con una desigualdad, ya que en la mañana, por ejemplo está este caso de los jugadores (49ers) que trajeron y a los de la tarde no nos dieron ninguna invitación, no nos dijeron que si queríamos venir o al menos algún tipo de eventos para nosotros y podemos entender que tal vez el horario lo pusieron los jugadores y no la escuela pero en dado caso se pudo haber hecho un evento en algún sábado cuando ambos turnos creo que podemos venir a la escuela o los que quisieran venir”, agregó un alumno.