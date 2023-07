“Con la conciencia tranquila y las manos limpias”: Álvaro de la Peña se une a Movimiento Ciudadano en BCS

Se llevó a cabo una bienvenida al exsecretario de Gobierno en la administración anterior de Baja California Sur, Álvaro de la Peña, quien se une al partido político Movimiento Ciudadano en el área de Coordinación Política.

En el evento, estuvieron presentes representantes de la comisión operativa, incluyendo Ernesto Manuel Altamirano Solano, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Movimiento Ciudadano en Baja California Sur.

Cabe destacar que se le cuestionó sobre sus antiguos cargos y partidos a los que el nuevo integrante de Movimiento Ciudadano ha pertenecido, así como sus aspiraciones políticas, incluyendo el deseo de llegar al Senado en las próximas elecciones de 2024 en México.

Sobre su antiguo partido, el Partido Acción Nacional (PAN), Álvaro Peña expresó que decidió retirarse de la afiliación ya que él buscaba otras alternativas para continuar con su trayectoria política.

“Incluso fui señalado por el propio PAN, de que yo les daba y tenía tendencias socialistas y no sé qué. No, lo que pasa es que la Ley me exigía, de acuerdo a mis facultades, ser el puente de atención política con los Poderes Judicial y Legislativo. Me afilié al PAN, porque era un requisito para participar en un proceso interno, pero yo siempre he sido libre de pensamiento y de filosofía; y lo que les puedo decir es que hay congruencia. Me afilié por eso, porque quería participar. No es un pecado cambiar de opinión”, mencionó.