Por alza de consumo en verano, Cabo San Lucas recibe más agua de San José del Cabo

Durante la temporada de verano, el consumo de agua potable en Cabo San Lucas incrementa hasta un 30%, lo que ha llevado a las autoridades a implementar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento en la zona.

Una de las principales acciones ha sido modificar el sistema de tandeo de agua en San José del Cabo, permitiendo así enviar un mayor volumen a los habitantes de Cabo San Lucas, informó Ramón Rubio Apodaca, director de Agua Potable de Los Cabos.

“El tandeo ha sufrido modificaciones para poder estructurar la parte de San José del Cabo y, con ello, de manera solidaria, poder estar enviando un flujo constante hacia Cabo San Lucas”, explicó el funcionario.

LEER MÁS: No solo agua tratada: usuarios de pipas en Los Cabos denuncian venta de agua salada …

Además, la planta desalinizadora número 1 aumentó su producción de 80 litros por segundo (lps) a entre 100 y 105 lps, lo que representa un incremento superior al 25%. Esta mejora ha sido posible gracias a una operación conjunta entre equipos técnicos que monitorean las maniobras diarias.

Rubio Apodaca también adelantó que se exploran nuevas fuentes de agua potable, como pozos adicionales, para robustecer el sistema hídrico en Los Cabos.

Finalmente, recordó que se espera que a mediados de 2026 entre en operación la primera etapa de la segunda planta desalinizadora, la cual permitirá sumar otros 100 lps a la red. Esto contribuirá a reducir la dependencia de Cabo San Lucas del acuífero de San José del Cabo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.