Alza de emergencias en diciembre enciende alertas por accidentes en casa y hechos viales

Durante el mes de diciembre, los cuerpos de emergencia registran un incremento en los servicios y llamados de auxilio, principalmente por accidentes en el hogar, incendios y hechos de tránsito, situación que lleva a reforzar el llamado a la prevención durante las celebraciones de fin de año.

Autoridades de auxilio han detectado que en esta temporada se elevan los riesgos derivados del uso inadecuado de luces navideñas, instalaciones eléctricas precarias, pirotecnia y la ingesta de alcohol, factores que inciden tanto en siniestros domésticos como en accidentes viales.

De acuerdo con Hugo Ulises Sándoval, comandante operativo de Bomberos Cabo San Lucas, diciembre concentra un mayor número de emergencias relacionadas con incendios en viviendas, lesiones por pirotecnia y percances automovilísticos, especialmente durante fiestas y reuniones familiares.

Según las estadísticas compartidas por Bomberos, en diciembre de 2024 se registraron aproximadamente 210 servicios de emergencia, cifra que refleja el aumento de la carga operativa en comparación con otros meses del año. Las zonas de invasión representan uno de los puntos de mayor preocupación, debido a las instalaciones eléctricas improvisadas, que incrementan el riesgo de cortocircuitos e incendios.

“Tenemos lo que es la zona de invasiones, incluso las instalaciones eléctricas, si vas y visitas estas zonas son tendederos de luz muy inseguras y hace muy vulnerables a esta gente de sufrir un accidente, el uso de veladoras que es lo que incrementa, por lo que el llamado va más allá, si vives en una zona de invasión es que tomes las medidas pertinentes para pasar navidades felices”, expresó Sandoval.

Ante este panorama, Bomberos de Cabo San Lucas reiteraron la importancia de revisar las decoraciones navideñas, evitar el uso de árboles secos, no sobrecargar contactos eléctricos y mantener libres las rutas de evacuación dentro de los hogares. En materia vial, insistieron en no conducir bajo los efectos del alcohol, designar un conductor responsable y respetar los límites de velocidad para reducir el riesgo de accidentes.

Las autoridades subrayaron que la prevención es clave para evitar tragedias durante las fiestas decembrinas y permitir que las celebraciones concluyan sin incidentes.

