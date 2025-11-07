Reactivan amadrinamiento para mujeres en reclusión en La Paz; este año apoyarán a 43 internas

Con el objetivo de reducir brechas de apoyo y contribuir a la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, el Instituto Municipal de las Mujeres en La Paz reactivó la iniciativa de amadrinamiento dirigida a quienes se encuentran en el Centro de Reinserción Social. El programa contempla la dotación de insumos básicos y ropa, además de actividades que complementan su proceso de reintegración.

La directora del Instituto, Christa González Robinson, señaló en entrevista exclusiva que esta iniciativa tiene varios años operando y representa un avance en materia de dignidad, empoderamiento y acompañamiento para mujeres en reclusión.

“¿Qué busca o cuál es el objetivo? es hacer una diferencia y contribuir al empoderamiento al proceso de reinserción social de las mujeres que en este momento están en situación de reclusión, considerando que en todo el mundo e históricamente las mujeres que están privadas de su libertad tiene mucho menos apoyo que su contraparte masculina, es decir, las visitan menos, reciben menos recursos y apoyo, a esto súmale temas como la maternidad, los cuidados, que van sumando capas de desigualdad”, expresó.

González Robinson explicó que muchas mujeres privadas de la libertad enfrentan procesos derivados de situaciones relacionadas con sus parejas. En casos como delitos contra la salud, aun cuando las sustancias pertenecen al compañero, el hecho de vivir en el mismo domicilio suele provocar que ellas también sean consideradas responsables, lo que termina en prisión preventiva o sentencia.

“Amadrinamos a todas las que están en ese momento en situación de reclusión, es decir, el año pasado amadrinamos junto con la sociedad que apoyó a 31 mujeres en situación de reclusión en ese momento, y para este año tenemos contabilizadas a 43 a las cuales se les va dotar; con ayuda de la ciudadanía, organizaciones, mujeres e instituto, se les dotará de los insumos que necesitan que básicamente consiste en la ropa y algunos insumos de higiene personal“, agregó.

Las convocatorias para participar en el amadrinamiento se encuentran disponibles en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz. A través de un enlace, las personas interesadas son asignadas a una mujer en reclusión, considerando sus tallas y necesidades específicas. En caso de dudas, también puede solicitarse información mediante las mismas plataformas.

Entre los artículos solicitados se encuentran: playera gris, pants o leggins gris, top sin varilla gris, tenis sin agujeta y sin cierre, así como insumos de higiene personal como papel sanitario, jabón en polvo, jabón de baño, pasta dental, cepillo dental, shampoo, crema corporal, desodorante, rastrillos y toallas sanitarias.

Acciones complementarias para la reinserción

Además de la entrega de insumos, el Instituto realiza talleres y actividades dirigidas a fortalecer habilidades y preparar a las internas para su proceso de reinserción social. González Robinson destacó la importancia de eliminar estigmas hacia las mujeres privadas de la libertad y generar condiciones que faciliten su reincorporación a la vida comunitaria.