Aman debuta en México y apuesta por Baja California Sur como nuevo epicentro del lujo internacional

La llegada de Aman a México marca un punto de inflexión para la hotelería de ultra lujo en el país, al elegir Baja California Sur como sede de su primer desarrollo nacional. La firma, considerada una de las más exclusivas del mundo desde su fundación en 1988, confirma con esta decisión el posicionamiento estratégico de Los Cabos y sus alrededores dentro del mapa global del turismo premium.

El proyecto, denominado Amanvari, abrirá durante este año en el East Cape sudcaliforniano, una zona aún poco explotada comercialmente pero cada vez más codiciada por desarrollos de alto nivel. La elección no es fortuita: se trata de un corredor que combina aislamiento, paisajes intactos y conectividad aérea, factores clave para el perfil de viajero que caracteriza a la marca.

Leer más: Lluvia, viento y nieve activan alerta meteorológica en México por el frente frío 27

La integración del resort dentro de Costa Palmas refuerza el concepto de comunidad privada frente al mar como modelo dominante del nuevo lujo. Con más de 400 hectáreas, esta zona alberga infraestructura de primer nivel, desde un campo de golf de diseño internacional hasta huertos productivos y un club náutico, consolidando una oferta que va más allá del hospedaje tradicional.

El diseño arquitectónico del complejo responde a una estética sobria y contemporánea, alineada con la filosofía histórica de Aman. Materiales locales, volúmenes limpios y una paleta cromática inspirada en el desierto buscan diluir los límites entre la construcción y el entorno, en una narrativa visual que privilegia la discreción sobre la ostentación.

Leer más: Karely Ruiz sortea una liposucción y reaviva el debate sobre influencia digital y ayuda social

Amanvari contará con una estructura limitada y cuidadosamente distribuida: 20 pabellones de dos niveles y 24 villas residenciales, todos elevados sobre pilotes para minimizar el impacto en el terreno. Las unidades integran terrazas amplias, albercas privadas y ventanales de piso a techo, elementos que apuntan a una experiencia de privacidad absoluta sin renunciar a las vistas del Mar de Cortés y la sierra.

El desarrollo fue concebido por ELASTIC Architects, despacho internacional con experiencia en proyectos de hospitalidad de alto perfil en Medio Oriente, Europa y Asia. Su participación refuerza la intención de posicionar a Amanvari no solo como un hotel, sino como una pieza arquitectónica de referencia dentro del portafolio global de la marca.

Leer más: El 67.3% de los turistas internacionales en México vienen de Estados Unidos

La experiencia se complementará con una propuesta gastronómica enfocada en productos locales y sabores regionales, además de un spa y centro de bienestar, club de playa y acceso a todas las amenidades de Costa Palmas. Este enfoque integral responde a una tendencia creciente entre los viajeros de lujo, que priorizan estancias largas y experiencias personalizadas.

La apuesta de Aman se inscribe en un contexto más amplio de inversión hotelera de alto nivel en Los Cabos. Autoridades turísticas locales han subrayado que varias marcas de lujo, incluida Aman, han decidido establecerse primero en Baja California Sur antes que en el Caribe mexicano, confirmando un cambio relevante en las dinámicas del turismo premium en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO