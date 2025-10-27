Amazon planea despedir a 30 mil empleados a partir de esta semana

A partir de esta semana, Amazon planea recortar hasta 30 mil empleos en su plantilla corporativa, un equivalente cercano al 10% de los aproximadamente 350 mil trabajadores que integran las oficinas centrales.

Este sería el mayor recorte de personal en la historia de Amazon. El motivo declarado de este movimiento radica en la necesidad de reducir costos, corregir una sobrecontratación ocurrida durante el auge de la pandemia y adaptarse a una fase de negocio donde la eficiencia y la automatización pesan cada vez más. En ese sentido, Amazon señala que áreas como recursos humanos, dispositivos, servicios y operaciones serán las más afectadas.

Aunque Amazon sigue reportando ingresos sólidos, por ejemplo, su división en la nube, Amazon Web Services, creció un 17.5 % en el último trimestre, enfrenta presión para transformar su estructura operativa ante una competencia feroz.

Para los empleados, el ecosistema laboral y los competidores, la decisión de Amazon plantea interrogantes sobre la estabilidad laboral, la era de la Inteligencia Artificial (IA) y la forma en que se concibe el trabajo corporativo en las grandes plataformas globales.