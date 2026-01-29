Envío erróneo de correo revela despido de 16 mil empleados de Amazon; los sustituirá la IA

El gigante tecnológico Amazon sacudió al sector empresarial este miércoles 28 de enero al confirmar el despido de 16,000 empleados corporativos, hecho que inicialmente fue dado a conocer por el envío erróneo de un correo.

Esta medida forma parte de una estrategia agresiva para integrar la Inteligencia Artificial en sus procesos operativos. Según fuentes internas, el anuncio se filtró inicialmente a través de un envío erróneo de correo electrónico que reveló la magnitud de la reestructuración antes del comunicado oficial, generando incertidumbre entre los trabajadores de la firma.

La decisión, liderada por el CEO Andy Jassy, busca eliminar la burocracia y fortalecer la eficiencia mediante el uso de IA generativa. Los despidos afectan principalmente a áreas administrativas y tecnológicas, donde las tareas repetitivas serán delegadas a nuevos modelos de automatización.

Este ajuste se suma a los 14,000 ceses ocurridos en octubre pasado, alcanzando una cifra total de 30,000 despidos en tan solo cinco meses, lo que representa cerca del 10% de su fuerza laboral global.

Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, detalló que la empresa ofrecerá indemnizaciones y un periodo de 90 días para que los empleados en Estados Unidos busquen otras posiciones internas.

Sin embargo, la consigna es clara: la compañía está destinando miles de millones de dólares a la construcción de centros de datos y al desarrollo de tecnología propia para competir contra gigantes como Google y Microsoft.

Reestructuración tecnológica de Amazon y antecedentes de despidos masivos

El impacto de esta transición de Amazon hacia la IA no es un hecho aislado. Durante el último año, las Big Tech han implementado recortes masivos bajo la premisa de la eficiencia operativa. En el caso de Amazon, Andy Jassy ya había advertido que la implementación de agentes inteligentes cambiaría la forma de trabajar, reduciendo la necesidad de personal en tareas que ahora la tecnología realiza con mayor velocidad.

Este fenómeno también se ha observado en empresas como Meta y Alphabet, donde la inversión en capital se ha desplazado del talento humano hacia la infraestructura de cómputo avanzado.

Es importante recordar que la Inteligencia Artificial es considerada por los directivos de la empresa como la tecnología más transformadora desde la llegada de Internet. Por ello, Amazon ha decidido operar bajo un modelo de “startup gigante”, priorizando la velocidad y la propiedad de los proyectos. Esta nueva ola de despidos marca un precedente en cómo las corporaciones globales planean sustituir roles tradicionales por sistemas de IA en el corto plazo.

