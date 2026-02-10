Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
Los Cabos

Ambulantaje afecta comercios formales durante el Día del Amor y la Amistad

El comercio informal afecta hasta 50% de las ventas en negocios formales de Los Cabos durante el Día del Amor y la Amistad, señala Canaco.
10 febrero, 2026
Día del Amor y la Amistad Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Los Cabos) advirtió que el comercio informal impacta hasta en un 50 por ciento las ventas de los negocios establecidos, tanto a nivel local como nacional. Esta situación se intensifica durante fechas clave como el Día del Amor y la Amistad, cuando el pequeño comercio espera un incremento en sus ingresos.

Sin embargo, la competencia desleal del comercio ambulante y el ambulantaje en Los Cabos complican el panorama para el comercio formal, señaló el presidente de Canaco Los Cabos, Vicente Ruiz Piña, quien destacó que los pequeños comerciantes son los más afectados.

“Definitivamente, en los semáforos se instalan vendedores de ositos de peluche y flores. Esto afecta principalmente al pequeño comercio, ya que es una de las fechas en las que pueden comercializar este tipo de productos. Son los que más resienten este tipo de actividad informal”, expresó.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) informó que se espera un incremento del 2.5 por ciento en las ventas de los comerciantes, en comparación con las cifras registradas en 2025.

En el ámbito local, Canaco Los Cabos estima que cada consumidor invierte en promedio alrededor de 1,500 pesos en regalos del Día del Amor y la Amistad, lo que representa una oportunidad económica importante para el comercio establecido de la región.

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

EtiquetasCanaco Los CabosDía del Amor y la Amistad
