Refuerzan acciones para frenar el ambulantaje infantil en zonas turísticas de Los Cabos

Ante la persistencia del ambulantaje infantil en zonas turísticas, autoridades municipales han intensificado operativos y estrategias para erradicar esta práctica. Además de ser ilegal, esta actividad vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, al exponerlos a situaciones de riesgo.

En entrevista, el jefe de Inspección Fiscal del municipio, Manuel Barajas Gerardo, informó que se llevan a cabo operativos de vigilancia en zonas de playa para detectar la presencia de menores ejerciendo el comercio ambulante.

“Principalmente ese problema se da en Cabo San Lucas. Empezamos a retirarlos, pero hasta ahí llegaba nuestro protocolo de actuación. Nosotros no podemos detenerlos ni llevarlos a barandilla porque no son nuestras atribuciones, por lo que me tuve que acercar con las diferentes instituciones que sí lo pueden hacer, como DIF, SIPINNA, y Seguridad Pública, con quienes hemos estado haciendo mesas de trabajo”, explicó Barajas Gerardo.