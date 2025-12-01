AMD confirma el Ryzen 7 9850X3D; es su nuevo procesador más potente

AMD agitó inesperadamente el mercado de hardware al confirmar la existencia de su próximo procesador estrella para el gaming. La revelación del Ryzen 7 9850X3D provino directamente de la sección de soporte en la propia web de la compañía, lo que elimina cualquier duda sobre su inminente anuncio oficial.

Este chip es una versión notablemente más potente que su predecesor, el 9800X3D, marcando un nuevo salto en las CPUs optimizadas para juegos. El nuevo modelo incorpora ocho núcleos Zen 5 y dieciséis hilos, logrando alcanzar una impresionante velocidad máxima de 5.6 GHz.

La mejora de frecuencia representa un incremento sustancial de 400 MHz respecto al 9800X3D, posicionándolo como la opción más rápida dentro de los 8 núcleos para gaming. Además de esta potencia, el 9850X3D es compatible con el overclock, una característica muy solicitada por la comunidad y ahora posible gracias a la segunda generación de V-Cache.

¿Qué características definen al Ryzen 7 9850X3D?

El rendimiento de esta CPU está cimentado en los 96 MB de caché L3, utilizando la crucial tecnología 3D V-Cache. Esta memoria apilada es esencial para optimizar el desempeño en videojuegos, pues la memoria cercana al procesador se traduce en un mejor rendimiento.

El procesador se diseñó para mantener un rendimiento robusto sin sacrificar la estabilidad, como lo demuestra su TDP de 120 W. Con este lanzamiento, AMD consolida su dominio en el nicho gaming, donde los modelos X3D ya son ampliamente preferidos por los jugadores.

¿Cómo se posiciona este nuevo chip dentro de la serie Zen 5 y cuál es la estrategia a futuro de AMD?

Aunque el 9850X3D lidera la conversación de los modelos de ocho núcleos, no llegará solo al mercado, pues forma parte de la línea Zen 5. Este chip podría ser acompañado por el Ryzen 9 9950X3D2, un potente modelo de dieciséis núcleos que incorpora doble V-Cache.

AMD espera revelar formalmente toda la nueva serie en los próximos meses, cerrando así su catálogo para finales de 2025 e inicios de 2026. La compañía refuerza su posición mientras su principal competidor, Intel, recién planea integrar el concepto de caché apilada en su futura generación Nova Lake, un lanzamiento todavía lejano.