Trump lanza amenaza de cero petróleo a Cuba y agudiza la crisis energética en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una de sus advertencias más contundentes contra Cuba en años recientes, al anunciar que el flujo de petróleo y recursos financieros procedentes de Venezuela hacia la isla caribeña será completamente cortado.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, escribió en mayúsculas en su red social Truth Social,

Acompañando el mensaje con la sugerencia de que el gobierno cubano alcance “un acuerdo” con Washington antes de que sea “demasiado tarde”.

La declaración se produce en medio de un contexto de creciente tensión regional tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y el subsecuente bloqueo de envíos petroleros desde puertos venezolanos.

La Habana, históricamente dependiente del crudo venezolano para sostener buena parte de su energía y economía, se ve ahora enfrentada a un escenario sin su principal suministrador de hidrocarburos.

Contexto político y militar: el cruce de acusaciones

Trump ha argumentado que Cuba vivió “durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela” a cambio, según él, de “servicios de seguridad” prestados a los dos últimos mandatarios venezolanos, un cargo que La Habana ha rechazado de manera enérgica.

El mandatario estadounidense no detalló las cláusulas del supuesto “acuerdo” al que insta, ni especificó las consecuencias de no alcanzarlo.

Por su parte, el gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha respondido con firmeza a lo que califica de injerencia en sus asuntos internos, negando que exista negociación alguna con Washington y defendiendo la soberanía nacional.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla subrayó que Cuba tiene el derecho absoluto de importar combustible de cualquier país dispuesto a exportarlo, sin condicionamientos de terceros.

¿Qué significa para la diplomacia hemisférica la ruptura del flujo petrolero?

La advertencia de Trump agrava un panorama ya crítico para Cuba, que sufre escasez de combustible, cortes de energía y limitaciones económicas tras años de sanciones y contracciones productivas.

Sin el petróleo venezolano, de cuya llegada dependen sectores clave de la economía isleña, La Habana enfrenta ahora la presión de diversificar proveedores o asumir ajustes drásticos en servicios básicos.

El episodio también coloca a la región en alerta: el endurecimiento de la diplomacia estadounidense hacia Cuba implica no solo tensiones bilaterales, sino posibles repercusiones en otros países caribeños y latinoamericanos que mantienen vínculos energéticos o políticos con La Habana.

Analistas advierten que la isla podría buscar alternativas con naciones aliadas o reforzar vínculos con mercados dispuestos a proveer combustible, aunque las restricciones financieras y logísticas complican ese camino.

