Amenazan a periodista que reveló red de espionaje en SLP; acusa a Ricardo Gallardo y más funcionarios

La periodista Anahí Torres hizo pública en la mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una denuncia de ataque físico en su contra, la cual asegura, ocurrió poco después de que revelara una presunta red de espionaje con conexiones políticas en San Luis Potosí.

Torres sostiene que tras el alcance que tuvo en redes sociales por dicha nota, al encontrarse en las inmediaciones de su oficina con dos compañeros, Omar Niño y Carlos Charly Domínguez, cuatro hombres con armas largas los interceptaron e hicieron amenazas contra su persona.

De acuerdo con su labor como reportera le llevó a destapar actividades de espionaje, que involucran al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a su secretario de gobierno, Guadalupe Torres y a un empresario al que identifica como “Francisco N”.

Anahí Torres recordó que su caso no es aislado y exigió una investigación imparcial e inmediata y planteó el desafío de garantizar su integridad en un contexto donde la libertad de prensa sigue siendo vital y amenazada.

Lee más: Claudia Sheinbaum exige a Israel liberación inmediata de seis mexicanos detenidos frente a Gaza

Por su parte, Claudia Sheinbaum, aseguró que, en coordinación con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina se dará seguimiento al caso y de acuerdo a la valoración del mismo, se le asignará protección.