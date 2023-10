“Amenazaron con romperme las piernas”: futbolista de Juventus

Poco tiempo pasó desde que se dio a conocer la sanción de siete meses sin actividad dentro de la cancha, para Nicolo Fagioli, futbolista italiano y actual militante de la Juventus, luego de involucrarse en el escándalo de las apuestas ilegales en el balompié de dicho país.

Junto a ello, recientemente trascendió que el jugador recibió una serie de amenazas que pusieron en riesgo su vida y su trayectoria, además, de que confesó llegar a pedir dinero prestado a sus compañeros para poder saldar sus elevadas deudas.

Con tan solo 22 años, Fagioli tendrá que asistir a un curso de rehabilitación por cinco meses, además de pagar una multa correspondiente a 12 mil 500 euros, aproximadamente, 240 mil pesos mexicanos.

Medios italianos obtuvieron acceso a las declaraciones que el deportista brindó a Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol, por lo que se difundió que su adicción por las apuestas comenzó para evitar el aburrimiento en sus tiempos libres:

“Empecé a apostar en Tirrenia durante la concentración de la selección sub 21. Al principio fue divertido, pero me encontré con el tiempo en un estado de estrés por las deudas. El peor periodo fue entre marzo y abril de 2023. Durante un Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido, lloré pensando en mis deudas”, afirmó el futbolista.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los internautas y de la sociedad en general, fue que Nicolo aceptó que jamás apostó por ninguno de los equipos en que ha militado, pues prefirió no adentrarse a ciertas “modalidades” que iban en contra de su “moral”:

“Nunca he apostado por el Cremonese o la Juventus (…) Hay apuestas de faltas y de tarjetas amarillas (…) me lo propusieron, pero no acepté porque iba en contra de mi ética”, añadió.