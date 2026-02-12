América avanza a octavos en Concachampions, pero siembra dudas antes del Clásico

El objetivo se cumplió, pero el brillo brilló por su ausencia. En primer lugar, el Club América aseguró su lugar en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras igualar 0-0 frente al Olimpia de Honduras. Asimismo, gracias al triunfo de 2-1 obtenido en el partido de ida, el marcador global le otorgó el pase al conjunto mexicano, que ahora espera rival entre el Philadelphia Union y el Defence Force.

A pesar del dominio de posesión en el Estadio Ciudad de los Deportes, la contundencia fue la gran ausente de la noche. De hecho, el técnico André Jardine no intentó maquillar el rendimiento de sus dirigidos. Debido a esto, el estratega brasileño reconoció su malestar al finalizar el encuentro: “Frustrado, era de los objetivos pasar con victoria… un partido sin gol, vamos a salir siempre frustrados”, sentenció ante los medios, dejando claro que el funcionamiento ofensivo quedó a deber.

El Clásico Nacional: La verdadera prueba

Por otro lado, la falta de puntería llega en el momento menos oportuno. Por ejemplo, este fin de semana las Águilas se miden ante las Chivas, un equipo que, pese a sus bajas, llega con el orgullo herido y hambre de liderato. Sin embargo, la afición americanista teme que este bache goleador se extienda al partido más importante del calendario regular. Por esta razón, el cuerpo técnico deberá realizar ajustes inmediatos para recuperar la explosividad que caracteriza al tricampeón.

Sin duda, el sueño internacional sigue vivo y el América mantiene firme su aspiración de conquistar el boleto al nuevo Mundial de Clubes. No obstante, el nivel mostrado ante el Olimpia fue una señal de alerta sobre el desgaste físico y mental de la plantilla. En resumen, avanzar “de panzazo” no es el estilo que se espera del máximo ganador de la región. De igual forma, Jardine sabe que en las rondas de eliminación directa de la Concacaf, cualquier titubeo puede ser fatal.

Finalmente, las Águilas pasaron la página del torneo continental para centrarse al 100% en el orgullo nacional. En conclusión, el empate ante el Olimpia debe servir como una sacudida a tiempo antes de viajar a Guadalajara. Con estas acciones, el América busca demostrar que sigue siendo el rival a vencer, aunque para ello necesite reencontrarse con las redes lo antes posible en este 2026.

