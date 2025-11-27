América cae ante Monterrey y complica su pase a semifinales

América sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante los Rayados del Monterrey en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, un resultado marcado por errores defensivos que comprometen su camino rumbo a la Semifinal. El encuentro, disputado en la Sultana del Norte, dejó al cuadro capitalino con la obligación de reaccionar en casa para mantenerse con vida en la competencia.

Desde los primeros minutos, ambos equipos mostraron un ritmo intenso, pero fue el conjunto regio quien logró imponer mayor orden y claridad en el manejo del balón. Los azulcrema resistieron los embates iniciales, aunque sin generar suficiente peligro como para inquietar el marco rival.

La primera anotación llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Sergio Canales recibió el balón fuera del área y, con un potente disparo colocado, envió el esférico directo al ángulo, dejando sin oportunidad al guardameta Malagón. El gol, ocurrido al minuto 45+2, desestabilizó a la defensa visitante y marcó el rumbo del partido.

En la segunda mitad, los Rayados del Monterrey mantuvieron la presión y aprovecharon un tiro de esquina al minuto 71. Canales envió un centro preciso hacia Fidel Ambriz, quien remató completamente solo dentro del área. En su intento por rechazar, Lichnovsky desvió el balón hacia su propia portería, provocando el autogol que selló el 2-0 definitivo.

El golpe anímico fue notable para América, que no logró generar respuestas contundentes en el tramo final del encuentro. El equipo intentó adelantar líneas, pero la defensa regiomontana mantuvo el orden y redujo los espacios para evitar cualquier intento de reacción.

Con este resultado, la serie se trasladará a la CDMX, donde el Estadio de la Ciudad de los Deportes albergará el choque decisivo. El partido está programado para el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, un escenario donde los azulcrema deberán buscar una remontada que luce complicada.

El duelo en la capital será determinante para el futuro del equipo, que dependerá de su capacidad para corregir errores y mostrar mayor contundencia frente a su afición. De no lograr revertir el marcador, América quedaría eliminado y sin opciones de avanzar a la Semifinal del torneo.