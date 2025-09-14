América cae ante Chivas en clásico 2-1

El clásico nacional terminó con triunfo de Chivas por 2-1 sobre América, en un duelo lleno de emociones y tensión hasta el último minuto. Con goles de Roberto Alvarado y Armando González, el equipo tapatío se impuso en el Estadio Akron, mientras que Alejandro Zendejas recortó la distancia en el tiempo agregado.

El encuentro se abrió al minuto 62, cuando Erick Gutiérrez mandó un centro preciso que Roberto Alvarado empujó para colocar el 1-0 en el marcador. La afición de Chivas celebró con euforia, mientras América buscaba reaccionar sin éxito en los minutos siguientes.

Ya en la recta final, al minuto 88, Armando González aumentó la ventaja con un disparo colocado que resultó inalcanzable para el arquero Luis Malagón, dejando el duelo 2-0 y obligando a América a lanzarse con todo al ataque para evitar la derrota.

El duelo se tensó al minuto 90, cuando se registró un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. El árbitro detuvo el encuentro y decidió agregar 13 minutos de compensación, lo que encendió aún más el ambiente en las gradas.

Fue hasta el minuto 98 cuando Alejandro Zendejas logró recortar la distancia con un disparo tras un tiro libre, dejando el marcador final en 2-1. Pese al empuje de América, el tiempo no fue suficiente para igualar el encuentro.