América dejó ir su pase a la semifinal al recibir un gol en sobretiempo del Monterrey

El América quedó eliminado de los cuartos de final de la Liga MX después de que un gol de último minuto del Monterrey definiera el marcador global y colocara a los regios en las Semifinales. El tanto de Germán Berterame en el minuto 94 apagó las esperanzas azulcremas cuando el pase parecía asegurado.

Durante el primer tiempo, el conjunto de Coapa mostró dominio progresivo. Al minuto 28, Alejandro Zendejas envió un potente disparo de pierna izquierda que terminó en las redes, lo que acercó al América en el global y encendió a su afición. La presión continuó, y en tiempo agregado, un nuevo servicio de Zendejas terminó en un remate de cabeza de Aguirre que pegó en el travesaño, dejando escapar el segundo tanto.

El duelo llegó al descanso con tensión en las bancas, luego de que el cuerpo técnico rayado discutiera acaloradamente con Rodolfo Cota por diversas decisiones arbitrales, manteniendo candente el ambiente rumbo al complemento.

Para la segunda mitad, el América salió decidido a remontar y al minuto 58 logró ampliar su ventaja. José “Pantera” Zúñiga empujó el balón frente al arco tras un pase de Zendejas, colocando el 2-0 que ilusionaba al cuadro capitalino con una histórica remontada en los cuartos de final.

Diez minutos después, Zúñiga volvió a aparecer con un remate de pierna izquierda que parecía sentenciar la serie; sin embargo, la anotación fue anulada tras revisión en el VAR por un fuera de lugar milimétrico, manteniendo viva la esperanza del Monterrey.

Los azulcremas, en lugar de mantener la presión, optaron por replegarse para defender su posición en la tabla, decisión que terminó por pasarles factura en los instantes finales del encuentro.

Al borde del tiempo regular, una fuerte barrida de Jorge Rodríguez sobre Zendejas terminó en expulsión para el jugador regiomontano, dejando al Monterrey con diez hombres. Aun así, el cuadro norteño no bajó los brazos y mantuvo su ofensiva.

Ya en el agregado, un centro al área encontró el remate certero de Germán Berterame, quien marcó el 1-2 que, combinado con el resultado 2-0 obtenido por Monterrey en el partido de ida, definió el marcador global de 3-2 y colocó a los Rayados en las Semifinales de la Liga MX, dejando al América fuera de la liguilla.