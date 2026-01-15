América suma su segunda derrota consecutiva en el Clausura 2026 ante San Luis

El arranque del Clausura 2026 se ha convertido en un duro golpe para el Club América, que este miércoles perdió 2-0 frente al Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con este resultado, las Águilas suman su segunda derrota consecutiva en el torneo.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión temprana de Ramón Juárez, lo que condicionó el planteamiento del América y dejó espacios que el conjunto potosino aprovechó. Los goles llegaron por conducto de Juan Manuel Sanabria y João Pedro, quienes firmaron una victoria histórica para San Luis en la capital.

Preocupación en el América

El América, dirigido por André Jardine, no ha podido marcar un solo gol en lo que va del Clausura 2026. Esta situación preocupa tanto a la afición como a la directiva. El equipo debutó como local con un uniforme nuevo, pero el resultado dejó más dudas que certezas sobre su funcionamiento colectivo.

Por su parte, el Atlético de San Luis mostró orden defensivo y contundencia en ataque. Con ello logró sus primeros tres puntos del torneo, tras haber iniciado con derrota en la jornada inaugural. El triunfo refuerza la confianza del plantel y coloca presión adicional sobre las Águilas, que deberán reaccionar pronto para evitar que el mal inicio se convierta en crisis.

El próximo compromiso del América será clave para intentar revertir la situación y recuperar terreno en la tabla. Mientras tanto, San Luis buscará mantener el impulso positivo en su siguiente duelo.

