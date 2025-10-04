América despide a Edú Manga, jugador de los años 90s

El Club América vive un momento de luto tras confirmarse la muerte de Eduardo Antonio dos Santos, más conocido como Edú Manga, quien falleció el 3 de octubre a los 58 años. La noticia fue anunciada por el Club Palmeiras, institución donde el mediocampista brasileño inició su carrera profesional y brilló entre 1985 y 1989 antes de llegar al futbol mexicano.

El Club Palmeiras expresó a través de sus redes sociales su pesar por la pérdida del exfutbolista, destacando su trayectoria y el cariño que la afición aún le guarda. La noticia tuvo un fuerte eco entre los seguidores del América, quienes recordaron los años en que el brasileño deslumbró con su talento en el mediocampo del equipo capitalino.

Zague, excompañero de Edú Manga en el América, compartió un mensaje de condolencia al conocer su fallecimiento. El exdelantero lamentó profundamente la partida del brasileño y lo recordó como un compañero excepcional y un jugador de gran calidad, cuyas jugadas siguen siendo recordadas por la afición azulcrema.

Edu Manga vistió la camiseta del América de 1989 a 1992, periodo en el que, aunque no consiguió títulos, se ganó el respeto y el cariño de la hinchada por su elegancia con el balón y su habilidad para generar juego ofensivo. Su estilo técnico y su visión en el campo lo convirtieron en uno de los jugadores extranjeros más recordados de su generación.

Uno de los momentos más emblemáticos de su paso por el futbol mexicano fue la asistencia de rabona que dio a Toninho en una semifinal frente a Chivas. Aquella jugada, ocurrida en el Estadio Azteca durante la temporada 1990-1991, quedó grabada en la historia del clásico nacional y consolidó la leyenda de Edú Manga entre los seguidores del América y de todo el futbol nacional.

Antes de llegar a México, Eduardo Antonio dos Santos destacó en Brasil con el Club Palmeiras, donde demostró su calidad técnica y visión de juego, atributos que lo llevaron a convertirse en figura tanto en su país como en el extranjero.

Su paso por el América marcó una época para el club, que en los años 90 contaba con una plantilla llena de figuras. Aunque no levantó campeonatos, el brasileño dejó una huella profunda en los seguidores del equipo por su carácter, compañerismo y entrega en la cancha.