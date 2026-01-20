América pagaría una millonada por el fichaje de Raphael Veiga o Mauricio Magalhaes

El Club América se encuentra en la búsqueda de fortalecer su plantilla con talento de élite y ha puesto la mira en el mercado brasileño. La directiva de Coapa estaría dispuesta a desembolsar una cifra histórica por el fichaje de Raphael Veiga o, en su defecto, del joven talento Mauricio Magalhaes.

Esta operación responde a la necesidad del equipo de mantener su competitividad y jerarquía dentro de la Liga MX, buscando jugadores que marquen diferencia inmediata en el esquema ofensivo.

La posible llegada de Raphael Veiga al América representaría uno de los movimientos más costosos en la historia del fútbol mexicano. Según reportes cercanos a la negociación, el valor de mercado de estos futbolistas obliga a los azulcremas a preparar una oferta que ronda los 10 y 15 millones de dólares. El América, conocido por su poder adquisitivo, busca aprovechar el momento deportivo de ambos jugadores para consolidar un proyecto que aspire al título y a la trascendencia internacional.

¿Cuándo se definiría esta contratación? El mercado de fichajes actual dicta que las negociaciones con clubes brasileños como el Palmeiras suelen ser complejas debido a las cláusulas de rescisión. Sin embargo, el interés del América es real y la intención es cerrar el acuerdo antes del inicio de la pretemporada. Quien resulte elegido, ya sea el experimentado Raphael Veiga o la promesa Mauricio, deberá cubrir el perfil de volante creativo que la afición demanda para el mediocampo del Estadio Azteca.

Lee más:

Lee más:

Para dar contexto a esta millonaria inversión, es necesario analizar el rendimiento de los implicados. Raphael Veiga ha sido pieza fundamental en la obtención de dos copas Copa Libertadores con el “Verdão”, acumulando estadísticas que lo sitúan como uno de los mejores mediocampistas del continente. Por otro lado, Mauricio Magalhães, con apenas 24 años, representa una apuesta de futuro con un alto valor de reventa, lo que encaja con la nueva política de fichajes del Club América de combinar experiencia con juventud.

Es importante recordar que el equipo capitalino ha tenido éxito previo con jugadores provenientes de la Serie A de Brasil. La infraestructura deportiva del América y su estabilidad económica permiten que hoy se hable de cifras que superan los 200 millones de pesos mexicanos por un solo traspaso. La última palabra la tendrá el cuerpo técnico, que evalúa cuál de los dos perfiles se adapta mejor a las necesidades tácticas actuales para garantizar el éxito deportivo en el corto plazo.

La negociación sigue abierta y los próximos días serán clave para determinar si el América logra concretar este “bombazo” informativo. La presión de la afición por ver refuerzos de calidad mundial es constante, y la directiva parece dispuesta a dar un golpe de autoridad en el escritorio para demostrar por qué son el equipo más mediático de México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/