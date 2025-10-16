Club América es galardonado en España

Por segundo año consecutivo, el Club América fue distinguido en el World Football Summit, al obtener el Premio a la “Mejor Iniciativa de Marca” durante la edición 2025 celebrada en Madrid. La institución informó que este reconocimiento reafirma su liderazgo y compromiso con la innovación dentro del panorama internacional del futbol.

El galardón, en el que participaron 135 postulaciones provenientes de 13 países y distribuidas en 12 categorías, consolida al conjunto azulcrema como parte de la élite del futbol mundial. La organización destacó su capacidad para conectar con millones de aficionados y fortalecer su identidad a través de estrategias digitales y de comunicación efectivas.

De acuerdo con el comunicado del equipo, el lema “Grandes de Corazón” ha sido una pieza clave en la consolidación de su narrativa de marca. Este enfoque ha permitido al América proyectar una imagen sólida, cercana y emocionalmente significativa para sus seguidores en todo el mundo, señaló el club deportivo.

Entre los demás reconocidos del evento se encuentran instituciones y figuras de alto prestigio, como Juventus, Christian Karembeu, Jan Vertonghen, Nasser Al-Khelaifi y Allianz Arena. La presencia del América en esta lista de ganadores resalta su creciente influencia en el escenario deportivo internacional.

El Premio, entregado en una ceremonia realizada en Madrid, fue descrito por la institución como un homenaje a la lealtad de su afición. Según el comunicado, el reconocimiento simboliza el apoyo constante de los seguidores que acompañan y motivan al equipo sin importar la distancia.

La obtención de este galardón reafirma el posicionamiento del Club América como referente en innovación, comunicación y desarrollo de marca dentro del futbol mundial. Su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias digitales ha sido un factor determinante en su éxito.

El World Football Summit se ha consolidado como uno de los foros más influyentes en el ámbito deportivo global, donde convergen directivos, jugadores y marcas líderes del sector. En este contexto, el logro del América adquiere una relevancia particular, al destacar entre los proyectos más innovadores y con mayor impacto social.