América a la caza de refuerzos, Valdés y Rodríguez salen del nido

Después de obtener el subcampeonato en el Clausura 2025 de la Liga MX, la directiva del Club América ha comenzado a mover sus piezas en el mercado de verano. El equipo capitalino se prepara para anunciar sus primeras bajas y, al mismo tiempo, ya trabaja en la búsqueda de nuevos refuerzos para la próxima temporada.

Diversas fuentes cercanas a ESPN han confirmado que el delantero uruguayo Brian Rodríguez, el volante chileno Diego Valdés y el atacante neerlandés Javairo Dilrosun, todos ellos jugadores extranjeros, así como el defensa mexicano Néstor Araujo, serían las primeras salidas del equipo azulcrema en los próximos días.

Rumores y Negociaciones en Marcha

Se reporta que Brian Rodríguez ha recibido una oferta del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), y su agente ya estaría negociando los términos para una posible venta definitiva del delantero hacia el equipo estadounidense.

En el caso de Diego Valdés, el Atlético Mineiro de Brasil ha mostrado un fuerte interés en las últimas horas. Como ESPN había adelantado semanas atrás, el chileno ya no forma parte de los planes del conjunto de Coapa. Si el club brasileño logra igualar o mejorar el alto salario del volante andino, Valdés podría emigrar al Brasileirao para la siguiente temporada. Previamente, hubo un interés del Colo-Colo que no pudo acercarse al sueldo del jugador, y un sondeo de Rayados de Monterrey que no se concretó en una oferta formal.

Por su parte, el representante de Javairo Dilrosun ya se encuentra en la Ciudad de México negociando los términos de la salida del delantero neerlandés. Dilrosun habría perdido la confianza dentro del club y no está contemplado para la siguiente temporada.

Espacio para Refuerzos y Destino de Néstor Araujo

De concretarse las salidas de Rodríguez, Valdés y Dilrosun, el América liberaría tres plazas de Jugador No Formado en México (NFM). Esto se sumaría al cupo de extranjero ya disponible para el defensa Igor Lichnovsky. Con ello, el club tendría la posibilidad de incorporar hasta tres refuerzos foráneos con miras al Apertura 2025 y una posible participación en el Mundial de Clubes, en caso de vencer al LAFC el próximo 31 de mayo.

En cuanto a Néstor Araujo, las fuentes cercanas al club indicaron que el defensa mexicano estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con Santos Laguna para continuar su carrera. Araujo ya militó en el club lagunero hace algunos años, y Santos se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración deportiva.

La directiva del América ha mantenido en reserva los nombres de los posibles refuerzos. Sin embargo, las fuentes comentaron que el equipo buscará incorporar entre cuatro y seis jugadores en todas las líneas, con una prioridad en el medio campo y la delantera.