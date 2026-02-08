¡El gigante ha despertado! América tumba a Rayados y lanza advertencia previo al Clásico

El orgullo del tricampeón está más vivo que nunca. En primer lugar, el Club América dio un golpe de autoridad este fin de semana al vencer 1-0 a los Rayados de Monterrey. Asimismo, el gol de Alejandro Zendejas en la segunda mitad bastó para que los dirigidos por André Jardine sumaran tres puntos vitales en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras un inicio de torneo con dudas, las Águilas parecen haber encontrado nuevamente la fórmula del éxito.

El encuentro no fue sencillo, pero el América mostró su mejor versión defensiva. De hecho, Luis Malagón se vistió de héroe con atajadas clave que impidieron el empate regio. Debido a esto, el equipo recuperó la confianza necesaria para manejar los tiempos del partido. Por lo tanto, el momento más emocionante para la afición fue el debut del brasileño Raphael Veiga, quien ingresó de cambio tras su reciente llegada del Palmeiras, mostrando destellos de su calidad internacional.

Escalada en la tabla y mística recuperada

Por otro lado, este triunfo mete de lleno al América en la pelea por los puestos de clasificación directa. Por ejemplo, tras la Jornada 5, el equipo ha dejado atrás la irregularidad del arranque y ya se coloca en la zona alta de la tabla general. Sin embargo, más allá de los puntos, lo más importante es el mensaje enviado a la liga: el “Grande de México” está de regreso. Por esta razón, la mística azulcrema vuelve a sentirse en cada rincón de Coapa.

Prueba de fuego en el Clásico Nacional

Sin duda, la victoria contra Monterrey llega en el momento más oportuno. No obstante, el verdadero examen será el próximo fin de semana cuando enfrenten a las Chivas del Guadalajara, actuales líderes invictos. En resumen, el Clásico Nacional será el escenario ideal para medir si el repunte de las Águilas es definitivo. De igual forma, se espera que Veiga tenga más minutos para ver cómo se acopla al sistema ofensivo de Jardine en un duelo de tal magnitud.

Finalmente, la afición americanista vuelve a ilusionarse con la posibilidad de un histórico tetracampeonato. En conclusión, derrotar a un rival de la jerarquía de Rayados confirma que el América vuelve a ser candidato serio al título. Con estas acciones, el equipo capitalino calienta motores para el partido más importante del calendario regular. La mesa está puesta para una batalla épica entre el líder perfecto y el campeón que ha recuperado el vuelo.

