Jessica Lange sorprende al regresar a American Horror Story para su temporada 13

Después de casi una década alejada del universo creado por Ryan Murphy, la reconocida actriz Jessica Lange volverá a ser parte del elenco de American Horror Story para su temporada 13, cuyo estreno está previsto para Halloween de 2026. La noticia fue confirmada por Entertainment Weekly y posteriormente replicada por diversos medios internacionales, generando una ola de emoción entre los fanáticos de la serie.

El anuncio se realizó durante una presentación especial en la noche de Halloween, donde Murphy reveló el elenco principal de la nueva entrega. En el avance oficial, la voz de Lange aparece brevemente mientras se escucha la emblemática frase: “Surprise, bitch”, una referencia directa a su icónico personaje Fiona Goode, de la temporada Coven (2013). Este detalle ha desatado fuertes especulaciones sobre el posible regreso del aquelarre y la conexión con las primeras historias del universo AHS.

La decimotercera temporada contará también con el regreso de Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Denis O’Hare, junto con la incorporación de la cantante Ariana Grande, quien debutará en la serie. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, la nueva entrega explorará “la delgada línea entre el poder, la fe y la inmortalidad”, retomando los elementos de horror clásico y drama psicológico que caracterizaron las primeras entregas.

Lee más: Morena cierra gira nacional en Baja California Sur con llamado a fortalecer su estructura rumbo a 2027

El regreso de Lange ha sorprendido especialmente porque la actriz había descartado tajantemente volver a la serie. En entrevistas previas, llegó a decir: “Oh, Christ, no. Ya tuve mi tiempo con eso. No tengo intención de volver”. Su participación, sin embargo, se habría concretado tras una invitación directa de Ryan Murphy, quien, según reportes, le ofreció un papel especial “escrito a su medida” como homenaje a su legado dentro de la franquicia.

Jessica Lange fue una de las piedras angulares del éxito inicial de American Horror Story, participando en sus primeras cuatro temporadas: Murder House (2011), Asylum (2012), Coven (2013) y Freak Show (2014). Su interpretación de personajes complejos y perturbadores le valió dos Premios Emmy y un Globo de Oro, consolidándola como una de las figuras más destacadas del género televisivo de terror.

En 2018, la actriz tuvo una breve aparición en Apocalypse, donde retomó su papel de Constance Langdon, marcando su última intervención en la serie hasta ahora. Desde entonces, los seguidores han pedido repetidamente su regreso, considerando a Lange el “corazón” de las primeras etapas del programa.

Lee más: FDA retira medicamento para hipertensión por riesgo de sustancia cancerígena

Hasta el momento, FX no ha confirmado detalles de la trama ni el título oficial de la temporada 13, aunque se espera que el rodaje comience a principios de 2026. Algunos fanáticos especulan que la historia podría conectar con Coven o Murder House, combinando elementos sobrenaturales, religiosos y crítica social, en la línea más oscura y sofisticada que caracteriza el estilo de Murphy.

El anuncio del regreso de Jessica Lange no solo representa un acontecimiento televisivo, sino también una oportunidad para revitalizar una de las franquicias más emblemáticas de la última década. Su presencia promete devolver la intensidad dramática, la elegancia y el magnetismo que marcaron los primeros años de American Horror Story.

Si se confirma su rol protagónico, la actriz podría cerrar un ciclo dentro de la serie que ayudó a definir el terror contemporáneo en televisión, inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y consolidando su legado como una de las figuras más poderosas del género.