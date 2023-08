La vida las cruzó y el albergue también las unió; amistad en tiempos de Hilary

La vida las cruzó y el albergue las unió todavía más; esta es la historia de Marina y María, dos amigas que para evitar el riesgo de los efectos de “Hilary” decidieron acudir al refugio habilitado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en La Paz.

Marina es proveniente de Hidalgo, mientras que María nació en un pequeño pueblo de Michoacán. Ambas mujeres tienen más de 15 años en la capital del estado, y viven solas en colonia La Pasión; en sus pequeñas casas de madera, como ellas relataron.

La zona de La Pasión se encuentra muy cerca de vados, lo cual puede ser peligroso permanecer ahí en caso de lluvias fuertes y huracanes. Por eso, desde el 19 de agosto por la madrugada, se instalaron en el albergue:

¿Y cómo inició su entrañable amistad? Todo comenzó cuando una de ellas tenía antojo de limas y, curiosamente, su vecina y ahora amiga tenía un árbol de esta fruta en particular. Desde ese momento, se convirtieron en compañeras de vida:

Pero hay algo crucial en ambas trayectorias. Sus historias de vida han atravesado violencia doméstica; María tenía 14 años cuando contrajo matrimonio con su exesposo maltratador, mientras que Marina vivió 24 años con su pareja abusadora:

“Fue tremendo… Fue tremendo mi sufrimiento con él. Sí, me maltrataba. Me humillaba, me pegaba, no me daba dinero. Y aguanté por, como te digo; cuando uno no sabe defenderse de la vida, soporta todo. Ya cuando tú reaccionas, que ya se te abre tu mente, es cuando tú ya piensas; dices: ¿por qué he vivido todo esto?… Mentiras que me ha querido, si me quisiera no me hubiera hecho eso. Y estaba completamente cegada yo, porque pensaba que sí me quería, aunque yo sí lo quería. Pero realmente, lamentablemente, nunca me quiso, porque cuando te quieren no te tratan mal”, contó María