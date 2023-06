AMLO a favor de la detención de la jueza Angélica Sánchez

¡Claro que sí la respaldo!, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la decisión del gobernador de Veracruz de aprehender a la jueza Angélica Sánchez por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

“Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud, ni con honestidad”.

Destacó que en el caso de los jueces, el tema está relacionado con el fuero común y con el fuero federal en donde se autorizan liberaciones a presuntos delincuentes de manera muy atípica.

“Esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora, así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden puede ser dejarlo en libertad en una hora”, explicó.

Destacó que ante tanta falta de legalidad en el proceso es que se presentó una denuncia en contra de la juez, y dijo: “Lo vamos a seguir haciendo contra los jueces”.

Reveló que no importa si después de las labores de la Fiscalía o Ministerio, un juez los exonera, “ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque además son daños mayores a la gente”.

En torno a las presuntas violaciones durante el proceso de detención de la juzgadora, afirmó que corresponderá al Poder Judicial determinarlo.