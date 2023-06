AMLO acusa que jueces liberan a ‘huachicoleros’ al no considerarlo delito grave

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se mantiene en la lucha contra el ‘huachicoleo’ y denunció que jueces liberan a detenidos al no considerarlo como delito grave, con lo que no respetan lo que se aprobó en el Congreso.

En su conferencia mañanera de este jueves, informó que el problema impera en Puebla, por lo que llamó a la gente a denunciar y a no participar en estas actividades, porque implica gran riesgo.

“Estamos buscando que se aplique la reforma, que se aprobó de considerar delito grave el robo de combustible, porque no se está aplicando, los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen o, con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito, cualquier cosa, cualquier pretexto”, reclamó.