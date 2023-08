AMLO acusa a los medios de ‘perversos’ tras no hablar sobre los jóvenes desaparecidos

Luego de que el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supuestamente se negara a hablar sobre el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, e incluso contara un chiste, hoy aclaró que no fue así, y todo se trató de una “manipulación” de los medios.

Al inicio de la mañanera de este jueves, el mandatario dejó en claro que no escuchó las preguntas que le hicieron los reporteros una vez que terminó la conferencia del día de ayer, y debido a eso, se tomó la libertad de bromear con los presentes.

🚨#ÚLTIMAHORA | El presidente @lopezobrador_ desmiente que se haya burlado del caso Lagos de Moreno. Asegura que nunca escucho nada “Soy un hombre de principios, con sentimientos. No me puedo burlar del dolor, nunca lo he hecho” pic.twitter.com/9I38VAMY9z — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 17, 2023

Sin embargo, se fue duro contra los medios, a quienes llamó neoliberales, por buscar estrategias “burdas” para atacar a su gobierno, y por supuesto a él.

“Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer, en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado”

“Ayer, cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada (…) Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer, en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en Los Altos de Jalisco”, dijo ante los reporteros.

Asimismo, acusó que la prensa neoliberal es capaz de cualquier cosa con tal de hacerlo quedar en mal, y volvió a transmitir el momento, que según él, fue una total confusión.

“Toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de las desgracias, nunca lo hecho”.

“No tengo por qué ofrecer disculpas”, dice AMLO en la mañanera

Visiblemente molesto por lo ocurrido, el presidente aseguró en Palacio Nacional que no tenía por qué ofrecer una disculpa a los familiares de los jóvenes desaparecidos, porque “sencillamente fue un invento”.

“Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de las desgracias, nunca lo hecho”

Finalmente, aprovechó para dejar claro que las autoridades locales, en colaboración con las federales, están atendiendo el tema de los originarios de Lagos de Moreno, que desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto.