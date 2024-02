AMLO tiembla ante reportaje del New York Times sobre dinero ilícito en campaña de 2018

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no cesa los ataques en contra de la prensa y ahora escaló el tema, al lanzarse en contra del medio estadounidense, New York Times, que prepara un reportaje sobre los “narcosobornos” que habría recibido.

Casi al comenzar la mañanera de este jueves, el mandatario mexicano empezó con una serie de descalificativos en contra de reconocido medio de comunicación, pues reveló que pronto publicará otro reportaje sobre supuestos “moches” que gente cercana a él habría recibido durante su campaña, pero ahora de 2018.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, si no en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el Ejecutivo.

López Obrador procedió a revelar el correo que el NYT le envió a su vocero, esperando que reaccionara antes de las 19:00 horas de hoy, por lo que se podría entender que el nuevo reportaje sobre el presidente y sus vínculos con el crimen organizado se publicaría este viernes.

Mientras leía el cuestionario, AMLO aprovechó para contestar a cada pregunta, aunque en un tono satírico, y un tanto a la defensiva, mientras lanzaba acusaciones de espionaje al gobierno de Estados Unidos.

🎞️ “El gobierno de EU ahora va a tener que informar”, afirmó AMLO tras revelar que The New York Times está realizando un reportaje con información de la DEA en donde supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero en 2018 #LaMañaneraDeAMLO… pic.twitter.com/UyGokB9b0p — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2024

“El periodico este New York Times no deja de ser un pasquín, no les gustó (lo que dije sobre el periodista Tim Golden en entrevista con la periodista Inna Afinogenova)”, continuó AMLO.

Finalmente, aseguró que a “México se le respeta” y agregó que sus opositores están enojados por la alta aceptación que tiene en todo el país, que supera, en algunos estados, el 70 por ciento.