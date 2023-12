AMLO descarta aumento a impuestos en 2024; se mantiene precio de gasolinas y luz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró durante la mañanera de este jueves 28 de diciembre que no habrá sorpresas para el 2024, es decir, que no habrá aumento a los impuestos.

LEER MÁS: BCS iniciará el 2024 con alza de precios en cigarros, gasolina y refrescos

Según explicó AMLO en Palacio Nacional a los reporteros presentes, los precios de las gasolinas, el diésel, e incluso la luz, se mantendrán como hasta este 2023, para apoyar la economía de los ciudadanos.

“No va a haber aumentos de impuestos en términos reales, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diesel, de la luz, vamos a continuar con el programa antiinflacionario”, expresó.

Además, el titular del Ejecutivo mencionó que la canasta básica, que incluye 24 productos, continuará con los mismos precios, esto según el acuerdo que se estableció con algunas tiendas departamentales desde hace tiempo.

“Se restableció el mecanismo que se acordó con las tiendas departamentales para que se mantengan los precios de la canasta básica, 24 productos, sin aumentos”, dijo López Obrador, quien recordó que el precio total por todos los artículos no tendría que pasar los mil 039 pesos.

Además, reconoció a las tiendas departamentales, pues dijo que la canasta básica está por debajo del precio acordado.

“Yo tengo que agradecerlo porque han cumplido (las tiendas) y tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero, como era antes, que no haya aumento de precios, que no haya inflación, porque si no se afecta el ingreso”, finalizó el mandatario mexicano.