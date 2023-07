AMLO se burla de discurso de Santiago Creel: “Xóchitl es la elegida, por eso su enojo”

Este miércoles Andrés Manuel López Obrador vio con gracia los ataques que Santiago Creel lanzó en su contra el día de ayer durante su registro como aspirante a la candidatura a la presidencia, entre risas afirmó que todo su coraje es por que el no es el elegido, si no Xóchitl.

“Ahora resulta que se enoja conmigo, en en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X, se enoja conmigo (…) me da hasta pena ”.

Desde la conferencia de prensa, manifestó que el enojo de Creel es por que ya se dió cuenta que no fue el elegido “y me echa la culpa a mi, es el colmo“.

“Ya se dio cuenta de que hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir esto está mal, por qué esta simulación o son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues, Diego que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan estos ingratos. Que diga la verdad, él pensaba que iba a ser el elegido y los que mandan, que ya compraron hace tiempo el PRI y el PAN fueron los que decidieron”.