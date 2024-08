AMLO da su opinión sobre La Casa de los Famosos México… ¿A quién le va?

La Casa de los Famosos México es actualmente el programa más visto de la televisión mexicana, tanto así, que desde su inicio se ha posicionado entre las tendencias de redes sociales, y justo hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del tema.

Durante la mañanera de este jueves 15 de agosto, el mandatario fue cuestionado sobre la polémica que ha rodeado a este popular reality show, sobre todo por las acusaciones que hay en contra de Adrián Marcelo, a quien tachan de agresor tras una pelea quue tuvo con la actriz Gala Montes.

LEER MÁS: ¡Se pelean en La Casa de los Famosos! Adrián Marcelo se burla de la depresión de Gala Montes

AMLO aseguró que no ve el programa que se transmite en ViX, ni sabe de lo que trata, pero reiteró su interés porque se respeten las libertades de todos los ciudadanos; lo anterior porque la Secretaría de las Mujeres y otros organismos se pronunciaron para que la producción evite la violencia de género.

“La verdad que yo he escuchado sobre el programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata, lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades (…) Más que una censura de una oficina o un gobierno, son los ciudadanos, a lo mejor ni rating tienen”, comentó, durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto.