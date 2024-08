AMLO celebra el pase de Marco Verde a la final de boxeo en los Juegos Olímpicos 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la clasificación de Marco Verde a la final de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el Mandatario elogió la actuación del boxeador y destacó la importancia de su logro para México.

López Obrador mencionó que la violencia está permitida siempre y cuando sea en un deporte como el boxeo, subrayando que Verde encarna la voluntad de triunfo del país.

“Ayer ganó la pelea y el viernes va por el oro, y vamos a estar todos, todos, todos pendientes. Es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido porque traen careta, ¿ya no? Pero se le va a quitar eso. Me dio mucho gusto porque ya está asegurada la plata, pero está encarnando la voluntad de triunfo de México”, expresó AMLO.