¿Hablaron de Ebrard? AMLO confirma visita de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sí lo visitó el día de ayer martes en Palacio Nacional.

A su fiel estilo, López Obrador criticó a los medios de comunicación por la manera en la que cubrieron este sorpresivo encuentro, pues mencionaron que era su Palacio.

El mandatario mexicano justificó este encuentro con Claudia al decir que ambos eran amigos, por lo tanto, solo hablaron de temas personales.

Además, mencionó que su sucesora le habló sobre su documental, que recién estrenó el día de ayer, y habla sobre su carrera en la política.

Andrés Manuel reiteró que es su amiga, y como tal, no ve mayor problema en que se hayan visto en Palacio Nacional, lugar donde él habita con su esposa y su hijo menor.

López Obrador también fue cuestionado sobre si en el encuentro que sostuvo con Sheinbaum hablaron de Marcelo Ebrard, a lo que respondió con un contundente “no”.

Fue firme en decir que la reunión fue por temas personales, y no por algo relacionado con las aspiraciones de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Es una visita que no tiene nada que ver (con la política), aun cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella”, enfatizó.