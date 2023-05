AMLO en contra de la reserva de videos de la tragedia en Juárez, pide se muestren

A dos meses de la tragedia en la estación migratoria de C. Juárez donde murieron 40 personas y tras la reserva de los videos por cinco años por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer el hecho, pero afirmó estar en contra de ocultar la información, por lo que investigará los motivos.

“Se está haciendo la investigación y ya hay detenidos, hay personas que están siendo procesadas, no se exactamente cuantos ahora esté, ya en la cárcel por este hecho […] fue una tragedia muy lamentable, no soy partidario de que se oculte la información, no se porque lo hicieron, voy a preguntar, para que se permita toda la información”.