AMLO defiende a sus hijos por columna de Loret de Mola: “Es muy vulgar estar mintiendo”

Este jueves 27 de junio, Carlos Loret de Mola escribe en El Universal su columna titulada “El futuro de los hijos del Presidente”, en la que señala que la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, “recibiría endosados a los tres muchachos para que El Clan se mantenga vivito y coleando, de entrada, cobijado en jugoso presupuesto de la capital del país”.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al texto de Loret sobre sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

“Me da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón”, expresó López Obrador al ser cuestionado sobre la columna de Carlos Loret de Mola.

“Está mal su fuente (…) que pruebe, es muy vulgar, ramplón el estar mintiendo, hablando de ‘mi fuente’”, reaccionó el Presidente al lanzarse contra la periodista Anabel Hernández.

“Si no se tienen pruebas cómo se va a calumniar, qué clase de periodismo es ese”, declaró.

En el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo pidió a Carlos Loret de Mola “que haga una reflexión serena, que se tranquilice porque eso no le ayuda humanamente, es algo enfermizo”.

Ante la supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, el periodista Víctor Trujillo y Latinus, el Presidente informó que su titular, Pablo Gómez, informará el miércoles.

Aseguró que su gobierno no persigue a nadie: “Pero además, con esos adversarios; primero, no somos represores, tenemos ideales, tenemos principios; pero además qué vamos a estar enfrentado a esos adversarios si ellos al final se convierten en nuestros promotores (…)”.

AMLO defiende a sus hijos

“Si tuviese pruebas que las presente, claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea. Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona, y se investigue y se castigue.

“Pero no es posible que porque tienen problemas conmigo, se calumnie a un hijo sin ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas? Entonces no se puede ser tan cínico, eso no es normal, por mucho coraje que tenga hay un límite, eso no es racional”, declaró López Obrador al mencionar que el periodismo de Loret de Mola “es tóxico”.

Loret de Mola responde a AMLO

“Vaya cinismo del presidente. Pide ‘pruebas’ sobre la corrupción de sus hijos: llevamos meses presentando grabaciones telefónicas, documentos, contratos, fotografías”, respondió Loret de Mola a través de su cuenta de X.

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 27, 2024

