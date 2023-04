AMLO está en estado de negación: Senador Graham

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham respondió al reto que le hizo el presidente López Obrador al hacer cinco preguntas en materia de narcotráfico, tráfico de fentanilo y armas el pasado 29 de marzo.

En su cuenta de Twitter compartió un video y escribió: “Quiero que trabajemos juntos. Pero también estoy preparado para hacer lo que sea necesario para evitar la muerte de decenas de miles de estadounidenses del fentanilo que vierten los cárteles mexicanos de la droga a través de nuestra frontera sur”.

“Sí se consume (fentanilo) en Estados Unidos. Se produce en su país y los cárteles de la droga están operando abiertamente en su país envenenando a los estadounidenses. Tenemos que trabajar juntos para detenerlo”.

El senador aseguró que son los cárteles mexicanos los que operan y distribuyen el fentanilo en calles de Estados Unidos y que los están persiguiendo. Le pidió a AMLO hacer lo propio combatiendo narcolaboratorios e impidiendo que lleguen precursores químicos de China.

Insistió que la droga proviene de zonas de México donde no hay control, ni autoridad: “Si no cambia esta política, requerirá que Estados Unidos haga cosas que no quiero que se hagan, pero nosotros debemos hacer”.

AMLO acusó la semana pasada que en Estados Unidos es muy fácil conseguir armas y el legislador respondió que para comprarlas se necesita de una licencia: “Esa es la clave”.

La última pregunta de López Obrador fue sobre los programas de apoyo a los jóvenes en Estados Unidos para que no consuman drogas. Lindsey Graham aseguró que se están gastado millones de dólares en educar a los estadounidenses sobre los peligros de la droga, principalmente el fentanilo.

Finalmente, el senador llamó a López Obrador a “trabajar juntos” y dijo:

“Si decide no trabajar conmigo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para destruir estos cárteles de la droga y lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses de morir por decenas de miles”.

Falso que migrantes mexicanos introduzcan fentanillo a EE.UU: AMLO

“Falso, por entero, es hitleriano, es propaganda de Goebbels”, así respondió Andrés Manuel López Obrador, este martes desde la tradicional mañanera a las declaración del estadounidense Lindsey Graham respecto a que el fentanilo es introducido a Estados Unidos por los migrantes mexicanos.

López Obrador aseguró que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos y sin bien no son todos los legisladores y tampoco el gobierno de Estados Unidos, ante la insistencia de unos cuantos, es que se busca informar a la población.

“El migrante va a Estados Unidos a trabajar a buscarse la vida, va por necesidad, no a llevar droga, pero mucha gente en Estados Unidos piensa eso, por que ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información de Estados Unidos, entonces ayuda mucho el ventilar esto”.

Afirmó que se mantendrá la cooperación entre gobierno para atender el problema, “pero no el sometimiento, no la subordinación, porque México es un país independiente, libre y soberano”.

Por instrucciones de López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard manda copia al senador Graham de todo lo que se ha publicado sobre el fentanilo:

“No hay ningún país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia EU que México, todo esto esté documentado”.

Son más las muertes en EU por fentanilo que por accidentes de auto, asegura el secretario de Relaciones Exteriores.

“Nosotros estamos ayudando a EE.UU, no generando el problema”, responde Ebrard al senador Graham sobre el fentanilo.

Finalmente, el mandatario relató que ayer se reunió con el exbeisbolista panameño Mariano Rivera, hoy parte del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, de quien dijo “es un humanista, un místico (…) él no recomienda que se fomente el consumo de drogas en el deporte”. Esto en relación a que precisamente en las Grandes Ligas ya se autorizó el consumo de marihuana por parte de los jugadores.