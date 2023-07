AMLO estrena sección ‘No lo digo yo’ con video de FOX

Este miércoles y tras recibir la notificación del INE de que no puede pronunciarse sobre Xóchitl Gálvez; el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección a la que denominó“No lo digo yo”.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo, ‘no lo digo yo’”.