AMLO hace “un Fox”: cambia nombre a Jorge Luis Borges y lo llama “José Luis Borges”

Al igual que el expresidente Vicente Fox, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confundió el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges y se refirió a él como “José Luis Borges”.

En conferencia de prensa y al recordar una supuesta declaración del autor de “El Aleph”, el jefe del Ejecutivo federal criticó que no se le haya dado el Premio Nobel de Literatura.

“Entonces me preguntas qué me voy a llevar. Le atribuyen a Borges, al gran escritor argentino José Luis Borges y parece que lo falsificaron como aquella carta que le atribuían a Gabriel García Márquez que no era de él, pero está bien escrita, al igual, le atribuyen de que en una entrevista le preguntaron al maestro usted, que ha sido brillante, gran literato, cuentista, intelectual de primer orden, que por cierto no le dieron el Premio Nobel.