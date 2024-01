“No es cierto”: AMLO rechaza declaraciones de Sanjuana Martínez, Notimex

La mañana de este miércoles 10 de enero, durante la tradicional conferencia de prensa matutina que encabeza Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México, se retomaron las acusaciones expresadas por Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex.

LEER MÁS: “Nos pidieron 20% de las liquidaciones para la campaña de Sheinbaum”: acusa Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex a STPS

El mandatario rechazó completamente la veracidad de las declaraciones que aseguraron que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), pidió desviar el 20 por ciento de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, con el objetivo de financiar la campaña presidencia del Claudia Sheinbaum:

“Creo que no es cierto (…) Respeto lo que dice la compañera Martínez Montemayor (…) pero no comparto, somos libres, no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad”, dijo.

Además, defendió el trabajo “honesto” del secretario de dicha dependencia, así como de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, funcionaria que, según lo dicho por San Juana, se implicó en el cierre de la Agencia de Noticias del Estado:

Por otra parte, el dirigente externó una invitación a Sanjuana, para presentar pruebas sobre sus supuestos:

“Si tienes pruebas que las presente. No esto yo limitando su libertad de expresión, pero debemos apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, añadió.